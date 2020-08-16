Arazi kavgasında kan aktı 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ordu'nun Yukarı Karlıtepe Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesi yüzünden kuzenler Ramis T. ile Hüseyin T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada silahlar konuşunca 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Karlıtepe Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde, Ramis T. ile kuzeni Hüseyin T. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramis T, Hüseyin T'ye tabancayla ateş etti. Bu sırada bahçede bulunan Saadet T. ve Muhammet T'ye de seken kurşunlar isabet etti.
Kaçan Ramis T, evin önünde patoza fındık veren kardeşi Mehmet T'nin yanına gitti.
Ramis T, tabancayla kardeşi Mehmet T. ile patoz sahibi Emre Keş ve harmandaki kuzeni Ersin T'yi de vurdu.
Mehmet T. ve Hüseyin T. olay yerinde öldü, diğer 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaçan Ramis T'nin yakalanması için çalışma başlattı
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