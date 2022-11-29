'Arazi anlaşmazlığı' çilesi babaannesini sırtında taşıyor

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yolu yapılamayan 7 evde yaşayan aileler, sarp arazideki patika yolu kullanıp, ulaşım sağlıyor. Özellikle yağışlı havalarda kayganlaşan patika yol, büyük tehlike oluşturuyor.



Hasta babaannesi Halime Kaya'yı (84), dik ve dar yoldan sırtında taşıyıp, hastaneye götüren Mustafa Kaya, (40) "Düşeceğim de babaanneme, bir şey olacak diye çok korkuyorum. İstediğimiz sadece bir yol" diye konuştu.