03 Kasım 2020 Salı 12:48:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 09:18:00
Araştırma için geldiği köyden ayrılamıyor
Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı sırada arazi taraması için 18 yıl önce Karaman'a giden jeoloji mühendisi Emrullah Özel, hayran kaldığı Bucakışla Köyü'ndeki Göz Mağarası'nın yakınında bir taş ev inşa ederek tek başına yaşamaya başladı.
Göz Mağarası'sı ve çevresine hayran kalan 71 yaşındaki Emrullah Özel, buraya ilk geldiğinde köylülerin kendisini kabullenemediğini, kendisine 'Deli veya hazineci' dediğini fakat zamanla onların da durumuna alıştığını dile getirdi. Özel, "Arazim içerisinde içilebilir bir kaynak suyum var. Ekip biçiyorum. Ekmeğimi kendim yapıyorum" dedi.