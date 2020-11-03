Araştırma için geldiği köyden ayrılamıyor

Göz Mağarası'sı ve çevresine hayran kalan 71 yaşındaki Emrullah Özel, buraya ilk geldiğinde köylülerin kendisini kabullenemediğini, kendisine 'Deli veya hazineci' dediğini fakat zamanla onların da durumuna alıştığını dile getirdi. Özel, "Arazim içerisinde içilebilir bir kaynak suyum var. Ekip biçiyorum. Ekmeğimi kendim yapıyorum" dedi.