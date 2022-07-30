Arap tayları sahiplerini bekliyor
Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 11 baş safkan Arap koşu tayı Bursa'da satılacak.
Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 11 baş safkan Arap koşu tayı Bursa'da satılacak. TİGEM tarafından 58 baş safkan Arap koşu tayı, Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde yapılacak açık arttırma ihaleyle alıcılarını bulacak. 9 Ağustos'ta yapılacak ihaleyle, 58 baş safkan Arap koşu tayı sahibini bulacak.
- Arap tayları sahiplerini bekliyor
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