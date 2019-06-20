Araklı'dan kara haber

Araklı ilçesinde önceki gün 3 kişinin yaşamını yitirdiği,4 kişinin yaralandığı sel felaketinde kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarına dün sabah erken saatlerde başlandı. AFAD, Jandarma, Rize ve Artvin Deniz Polisi, UMKE, İtfaiye ve AKUT'dan oluşan toplam 281 kişilik ekiple bir kadavra köpeği, 27 iş makinesi ve 57 araçla yapılan aramalarda üst üste acı haberler geldi. Birkaç saat arayla 4 kişinin daha cenazesine ulaşıldı.

TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPIYORDU

Selde hayatını kaybedenlerden Ali Abdullah'ın belediyede çalıştığı, bölgede olası sel felaketi için hazırlanan proje kapsamında iş makineleriyle çalışma yaparken sele kapıldığı ortaya çıktı. Cenazesine Karadere'de ulaşılan Soner Özbay'ın, ilçeye 5 ay önce imam olarak tayin edildiği, yaşamını yitiren Mahmut Köse'nin ise ilçede esnaf olduğu öğrenildi. İlçeyi yıkıp geçen selin meydana getirdiği hasarın tespitine de başlandı. İlk belirlemelere göre, 7 bina sel sularına kapılarak yerinden söküldü. Çok sayıda işyeri ve evde de maddi hasar meydana geldi. 2 köprü yıkıldı, bir okul, cami, tarım arazileriyle, su ve elektrik nakil hatları kullanılamaz hale geldi.

KAMYONUM ÜZERİMDEN GEÇTİ

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşın kayıplarının tazminiyle ilgili gerekli yardımın yapılmaya başlandığını duyurdu. Öte yandan felaketten kurtulanlar o anları anlattı. Selden yaralı kurtulan Beytullah Bozali ‘’Derenin taştığını gördüm. Kamyonumla yukarı çıkmak isterken akıntıya kapıldım. Ön cam patladı. Kendimi dışarı attım. Kamyon, üzerimden geçti. Ben de derede sürüklenmeye başladım. Su yuttum. biraz nefes aldım. Sonra istifra ettim’’ dedi. Kendi çabalarıyla sudan çıktığını söyleyen Bozali “Güçlükle sudan çıkıp, bağırmaya başladım. Bu sırada aşağı köyden biri yanıma geldi.

'MAĞARAYA SIĞINDIK'

Koluma girdi, çıktık mağara gibi bir yer vardı. Sonra eski bir eve geldik.Orada bulunan bir teyzenin telefonunu aldım. 112’yi aradım, Çok kötü durumdaydık. Dere çamur akıyor. Herkes korkuyordu. Orada yatalak bir teyze de vardı yanımızda. Hayatımda ilk defa bu şekilde bir şey gördüm’’ dedi. Bu sırada yanında 2 arkadaşının daha olduğunu belirten afetzede, ‘’Onlar galiba orada kaldılar. Onların akıbetinden haberim yok” diye konuştu.

FACİAYA RAMAK KALA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, şiddetli rüzgara dayanamayan çınar ağacı, park halindeki otomobille bu sırada yoldan geçen bir kadının üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ağaç parçalarının altından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ağaç parçalarını ve aracı olay yerinden kaldırdı.