Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı

Keşan’da oturan M.F., iddiaya göre daha önce arkadaşlık yaptığı B.T.’yi yolda görerek, zorla aracına bindirdi. B.T.’yi bir eve götüren M.F., genç kıza cinsel istismar girişiminde bulundu. M.F.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden kaçan B.T., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şikayetçi oldu.



B.T. ailesine teslim edilirken, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan M.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

(DHA)