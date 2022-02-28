VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
TURKOVAC aşısının koruyuculuğu anlatıldı
7/24 görevde olacaklar
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat paylaşımı
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili önemli gelişme
Avrupa için artık vazgeçilmez ülkeyiz
"Sadece hayatınızı kurtarın"
Ukrayna'ya transfer için gitmişti! Gurbetçi futbolcu sığınakta mahsur kaldı
Kritik görüşme başladı
Bakan Nebati'den ilk yorum
Zafer Şahin: Bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan
"Bir ülke daha Ukrayna'ya girecek"
Dikkat çeken Yunanistan detayı
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat Mesajı
Gençler İstedi, TEKNOFEST Karadeniz'de Başvuru Süresi 7 Mart'a Uzatıldı
Rusya meğer bunu hesaba katmamış!
Türkiye 2021'de yüzde 11 büyüdü
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
"Daha fazla insanın ölmesini mi bekliyorsunuz?"
Altın alıp satacaklar dikkat!
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçti
Dünya, Türkiye'nin dostluğunu unutmuyor!
Kiev ve Harkov'da yeniden patlama sesleri
28 Şubat 2022 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 16:30:00

Arabulucu sayesinde hayatı değişti

ABONE OL

İZMİR'de yaşayan Nihalcan Güneş (24), 5 yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken sınav kaygısının da etkisiyle ailesiyle yaşadığı sorunları çözebilmek için Arabulucular Derneği'nin kapısını çaldı.

İZMİR'de yaşayan Nihalcan Güneş (24), 5 yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken sınav kaygısının da etkisiyle ailesiyle yaşadığı sorunları çözebilmek için Arabulucular Derneği'nin kapısını çaldı. Güneş, uzun müzakereler sonucu ailesi ile arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinin ardından üniversite sınavını kazanıp hukuk fakültesinden mezun oldu. Stajyer avukatlık yapan Güneş, şimdi savcı olabilmek için sınava hazırlanıyor.

Buca'da yaşayan Nihalcan Güneş, lise son sınıfta üniversite sınavına hazırlandığı dönemde, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle İzmir Arabulucular Derneği'ne başvurdu. Arabulucunun desteğiyle sorunlarını çözen Güneş, 2017 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 4 yıl sonra mezun olup, stajyer bir avukat olarak meslek hayatına başlayan Güneş, savcı olabilmek için sınavlara hazırlanıyor. Sınav döneminde oldukça stresli olduğunu ve ailesi dışında kendisini yönlendirecek tarafsız birine gereksinim duyduğunu belirten Güneş, "17 yaşındaydım ve o dönemde hayatımı çizecektim. İnsan yanında, kendisini yönlendirebilecek daha doğruya yöneltebilecek bir destek arıyor. Her gençte olduğu gibi yaşadığım kaygı dolayısıyla ailemle de bazı anlaşmazlıklar yaşamıştım. Tesadüfen Arabulucu Feridun hocamla tanışmıştım. Beni çok iyi yönlendirdi. Anlaşmazlıkları arabuluculukla çok iyi çözdük" dedi.

Arabulucunun ailesiyle arasında bir köprü görevi gördüğünü hissettiğini anlatan Güneş, "Feridun hocamla haftada bir gün görüşüyordum. Ders çalışma programını düzenliyordu. Yaşadığım sıkıntılarda yardımcı oluyordu. Ailemle aramda bir köprü oluyordu. Daha iyi çözümlere ulaşıyorduk. Bu yıl savcılık sınavına hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

'SÜRECİ YAŞAMIŞ BİRİ OLARAK İYİ BİR ARABULUCU OLABİLİR'

Müzakereci Arabulucular Derneği Başkanı ve felsefe öğretmeni Feridun Balcı da özellikle 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanırken benzer sorunlar yaşadığına dikkati çekerek artan anlaşmazlıkları kazan kazan yoluyla çözdüklerini belirtti. Balcı, "Ebeveynler çocuklarının gelecekte güvende ve güçlü olmasını istiyor. Bunun için de iyi bir mesleğe sahip olmaları gerekiyor. Öğrencinin üzerinde de sınav kaygısı oluşuyor. Her iki taraf da gergin olduğu için anlaşmazlıklar artıyor. Bizden bu konuda destek isteyen ailelere destek veriyoruz. Artan anlaşmazlıkları kazan kazan yoluyla çözebilmelerine yardımcı oluyoruz. Aileler kendileri yapmaya çalışıyorlar. Ancak anlaşmazlıklar nedeniyle duygular yoğunlaşınca sorunu çözmek zorlaşıyor, akıl çok verimli kullanılamayabiliyor. Bu durumda üçüncü ve tarafsızlığına güvendikleri birine ihtiyaç duyuluyor" açıklamalarında bulundu.

'DİPLOMASINI ALIP İLK BENİM YANIMA GELDİ'

Arabuluculuk yaparken kişilik yapılarını iyi tespit etmek gerektiğinin altını çizen Balcı,

"Nihalcan kişilik olarak bağımsızlığına düşkün biri. Kararlarını kendisi vermek istiyordu. Arabuluculuk yaptıktan sonra Nihalcan ders çalışıyordu. Üniversiteyi bitirdi ve diplomasını alıp ilk benim yanıma geldi. Birlikte oturup, geçmişi yad ettik. Nihalcan ile müzakerelerimiz sırasında, ona 'Sen de benim gibi arabulucu olabilirsin, bak hukuk okumak istiyorsun' diyordum. Nihalcan arabuluculuk sürecinden geçmiş biri olarak, ilk hedefi savcılık da olsa iyi bir arabulucu avukat da olabilir. Çünkü sürecin içinde yer aldı. Ona güvenim tam."

Etiketler : Nihalcan Güneş arabulucu sınav kaygısı Feridun Balcı
İlk film heyecanı

İlk film heyecanı
Şükran nişandan sonra değişti

Şükran nişandan sonra değişti
Akpınar'ın davası yeniden görülecek

Akpınar'ın davası yeniden görülecek
Rol gereği saçlar gitti

Rol gereği saçlar gitti
‘Bilmez'e akustik yorum

‘Bilmez'e akustik yorum
Aşıklar yakayı ele verdi

Aşıklar yakayı ele verdi
Setlerden sahnelere transfer

Setlerden sahnelere transfer
29'a sahnede merhaba

29'a sahnede merhaba
Aşık olmayı unutum

Aşık olmayı unutum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER