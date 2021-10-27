Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı tutuklandı

Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir apartmanın önüne park ettiği aracının çizilmesi üzerine tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldüren kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin sakinlerinden Ahmet Ü., otomobilinin çizilmesi üzerine kapıcı Adem Topbaş'ı çağırdı.

Aracının neden çizildiğini soran Ahmet Ü., ile kapıcı Aden Topbaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Ahmet Ü., Adem Topbaş'ı bıçakladı.

MARKETE SIĞINDI

Ağır yaralanan Adem Topbaş, sığındığı markette yere yığıldı. Çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı Ahmet Ü., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.