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19 Ağustos 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 17:30:00

Apollon Tapınağı restore ediliyor: Yılda 100 bin ziyaretçisi var

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Aydın'ın Didim ilçesindeki tarihi Apollon Tapınağı'nın sütunları, 1 milyon TL maliyetle restore ediliyor. Kazı Başkanı Helga Bumke, Apollon Tapınağı'nın 2 bin 300 yıldan beri ayakta kaldığını ve yapılacak restorasyonla 2 bin 300 yıl daha ayakta kalmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki tarihi Apollon Tapınağı'nın sütunları, 1 milyon TL maliyetle restore ediliyor. Kazı Başkanı Helga Bumke, Apollon Tapınağı'nın 2 bin 300 yıldan beri ayakta kaldığını ve yapılacak restorasyonla 2 bin 300 yıl daha ayakta kalmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Didim Kaymakamı Halil Avşar ile birlikte, Helga Bumke'den çalışmalar hakkında bilgi alan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doçent Doktor Umut Tuncer, "Apollon Tapınağı, Aydın ve tüm Türkiye için çok önemli destinasyonlarımızdan birisidir. Yılda yaklaşık 100 binin üzerinde ziyaretçi alıyor. Öncelikle yapının görsel performansını ve bütünlüğünü korumak, müdürlüğümüzün öncelikli görevlerinden biri. Bu anlamda kazı başkanlığımızın projesini çok olumlu bulduk, hemen uygulamaya koyduk. Aynı zamanda turizm sezonunun da içindeyiz. Hem yapıyı onarmak ve sütunların onarılması işlemi ciddi teferruatıyla güvenlik önlemlerini gerektiren bir işlem. Hem yapıyı onarıp hem de turizm faaliyetini bir arada sürdürmek için kapsamlı bir çalışma uygulamamız gerekiyordu. Gerekli güvenlik tedbirlerini alarak projeyi görsel bir modelle uygulamayı başardık" dedi.

Helga Bumke ise çalışmalarla ilgili olarak, "20 yıldan beri Apollon Tapınağı'nda Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından restorasyon çalışmaları uygulanıyor. Ancak ayakta duran sütunların henüz zamanı gelmemişti. Son yıllarda çekilen dron fotoğraflarında sütunların başlarında hafif çatlaklar olduğu tespit edildi. Biz restorasyonunu sağlayacağız. Bu anlamda yine, 2 bin 300 yıl ayakta durabilsin" diye konuştu.

Etiketler : Apollon Tapınağı aydın didim tapınak
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