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24 Eylül 2020 Perşembe 15:29:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 15:29:00

Apartman görevlisinin korona testi pozitif çıktı, 500 kişi karantinada

Kaynak: DHA

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir apartmanın görevlisinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca, 500 kişi karantinaya alındı.

Eskişehir'de bir apartmanın görevlisi ve eşi koronavirüse yakalanınca 5 bloktaki yaklaşık 500 kişi karantinaya alındı.

Eskişehir'de apartman görevlisi ve eşinde görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede, 120 daireli 5 bloktaki yaklaşık 500 kişi temaslı olabileceği değerlendirilerek tedbir amacıyla 14 günlüğüne karantinaya alındı. Apartmanlar belediye ekiplerince dezenfekte edilirken, polis ekipleri de karantinaya alınan daireleri gezerek evlerinden ayrılan olup olmadığını kontrol etti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde 120 dairenin bulunduğu 5 bloğa bakan apartman görevlisi karı-kocada görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çiftin hafif koronavirüs belirtileri nedeniyle evde tedavi görmesine karar verdi.

Filyasyon ekibi tarafından da apartman görevlilerinin temaslı olabileceği kişilerle ilgili inceleme yapıldı. Apartman görevlisi çiftin görev yaptığı 5 bloktaki 120 dairede yaşayan yaklaşık 500 kişiyle temaslı olabileceği değerlendirilerek Eskişehir İl Pandemi Kurulu kararınca 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri dün gece tüm dairelere karantina kararını bildirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 5 bloğun apartmanlarına güvenlik şeritleri çekilerek giriş-çıkışlara kapatıldı. Ayrıca polis ekiplerince daireler tek tek gezilerek karantinayı ihlal edip evden ayrılan olup olmadığı kontrol edildi.

DHA'da yer alan habere göre, 5 bloklu apartmanların yöneticilerinden Okan Süzbir, 14 günlüğüne karantinaya alındıklarını ve giriş-çıkışların kapatıldığını söyledi. Apartmanlarda henüz başka bir vaka tespit edilmediğini ifade eden Süzbir, “İlk önce apartman görevlimizin eşine yapılan Covid-19 testi, pozitif çıktı. Bir gün sonra bizim apartmana bakan görevlimizde pozitif çıkınca karı-koca tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Şu anda kendi evlerindeler ve sağlık durumları iyi. Bizim de tedbir amacıyla 5 blok karantinaya aldılar. Toplamda 5 blokta 120 dairede yaşayan 500 kişi var. Şu anda sitede başka bir pozitif vakamız yok, herkes gayet sağlıklı. Görevliler bizimle çok ilgileniyorlar, belirti görülmesi halinde hemen haber vereceğiz. Gelip Sağlık Müdürlüğü ekipleri bakacaklar. Tepebaşı Belediyesi hemen geldi ve blokları dezenfekte etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri girişlere güvenlik şeritlerini çekti. Tepebaşı Vefa Sosyal Destek ekiplerinin iletişim numaraları verildi. Bütün ihtiyaçlarımızı onlar karşılayacak. Herkes çok ilgileniyor, inşallah başka bir pozitif vakamız çıkmaz. Bugünleri de sağ salim atlatırız” diye konuştu.

Karantinaya alınan yaklaşık 120 daire için Tepebaşı Kaymakamlığı Vefa Destek Grupları'nı görevlendirdi. Apartmanlarda kalan yaklaşık 500 kişinin ihtiyaçlarının da bu ekiplerin karşılayacağı belirtildi.

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