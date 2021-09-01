Anzer balının kilosu 1200 lira

Rize'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balının bu yılki kilo satış fiyatı 1200 TL olarak belirlendi. Anzer balı için şu ana kadar ise 1 ton sipariş verildi.

Anzer Yaylası'nda bu yıl 200 üretici, 2 ton 400 kilo bal üretti.

