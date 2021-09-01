VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aşı olmadılar, pişman oldular
Çanakkale'de orman yangını
TRT'yi karalama kampanyalarına karşı Genel Müdür Sobacı'dan yanıt
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasağı süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Sözcü'den skandal manşet!
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından olacak: 12 saatten 2 saate düşecek
Merkez Bankası'ndan kritik açıklama: Türkiye cari fazla verecek
Devlet Bahçeli'den seçim barajı açıklaması
Putin ABD'yi hedef aldı: Trajedi ve kayıp!
FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız
Tunç Soyer kendisini yalanladı
3 kızını öldüren katil babanın ifadesi ortaya çıktı!
Türkiye'den yardım istediler! 2 gemimiz yola çıktı
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Sayıları 500'e dayandı
CHP'li başkan 12 dakika boyunca küfür etti
3 kızını öldüren baba gözaltına alındı!
Türkiye ekonomisinden rekor büyüme
İngiltere Taşkın Daşdan'ı konuşuyor... Bir anda milyoner oldu
KHK talimatı FETÖ'den mi? Çıkış noktası o görüşme
Hamile kadını vurdu, burada yakalandı!
Türkiye'nin konumunu güçlendirecek karar
"Türkiye'nin desteğini istiyoruz"
İETT'yi vatandaşa ittiren Fatih!
Washington'da Rusya'yı kızdıracak çağrı
01 Eylül 2021 Çarşamba 17:50:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 17:50:00

Anzer balının kilosu 1200 lira

ABONE OL

Rize'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balının bu yılki kilo satış fiyatı 1200 TL olarak belirlendi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balının bu yılki kilo satış fiyatı 1200 TL olarak belirlendi. Anzer balı için şu ana kadar ise 1 ton sipariş verildi.

Anzer Yaylası'nda bu yıl 200 üretici, 2 ton 400 kilo bal üretti.

Etiketler : Anzer balı Anzer Yaylası Rize İkizdere
Kardeşinin yokluğuna dayanamıyor

Kardeşinin yokluğuna dayanamıyor
Fire vermeyen tek sanatçıyım

Fire vermeyen tek sanatçıyım
Yeni hikayeleri sabırsızlıkla bekliyor

Yeni hikayeleri sabırsızlıkla bekliyor
‘Kuruluş Osman' güçleniyor

‘Kuruluş Osman' güçleniyor
Tiyatroseverler buluştu

Tiyatroseverler buluştu
İki yıl sonra sahnede

İki yıl sonra sahnede
Arabalı konserlerin açılışı Cem'den

Arabalı konserlerin açılışı Cem'den
Otostop çektiği gençle sahnede

Otostop çektiği gençle sahnede
Benim canım doğmuş

Benim canım doğmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER