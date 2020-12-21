Antartika değil Çıldır Gölü

Parçalara ayrılan buzların görüntüsü Antarktika’yı aratmazken, bölgede yaşayan köylüler bu durumla ilk kez karşılaştıklarını ifade ettiler. Bu mevsimde buzun çözülmesine ilk kez şahitlik eden vatandaşlar, "Çıldır Gölü’nde bu mevsimde lodos esmesi, buzun çözülmesi ilk defa olan bir olay. Bu mevsimde kızaklarla karşıdan karşıya geçiliyordu, şimdi yok" dedi.

Akçakale köyünde balık lokantası işleten Turhan Kılıç, rüzgarın etkisiyle buz kütlelerinin kırıldığını söyleyerek, "Gölde oluşan kasırgadan dolayı buz kütleleri oluştu. Burası şu anda tamamen Antarktika’yı anımsatmakta ve kristal göl haline dönüştü" diye konuştu. Pandemi nedeniyle bölgeye turist gelmediğini de söyleyen Kılıç, Çıldır Gölü’nün sessiz kaldığını ifade etti.