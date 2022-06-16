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16 Haziran 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 18:00:00

Antalya'nın yeşili 'Nesibe'ye emanet

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İlkokul gezisinde gördüğü ormancılara özenen Nesibe Akbay, 3 çocuğunu büyüttükten sonra 36 yaşında ‘orman muhafaza memuru' oldu. Şimdi ormanı usulsüzlüklerden, kaçak kesimlerden ve kaçak avcılardan korumak için mesai yapıyor.

HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Isparta'da dünyaya gelen 38 yaşındaki Nesibe Akbay, ilkokul öğretmeninin okul gezisi için götürdüğü fidanlıkta tanıştığı ormancılara özenerek orman muhafaza memuru olma hayali kurmaya başladı. Yıllar sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü'nü bitirdi. Orman muhafaza memuru olarak atanmak için beklerken trafik kazası geçiren eşine bakması gerekti.

Aksu ilçesindeki Asar Orman İşletme Şefliği'nde görev yapan Nesibe Akbay, gününün büyük bölümünü kırsaldaki 15 mahallede geçiriyor.

ORMANDA DEVRİYE GEZİYOR

Hayallerinden vazgeçmeyen Nesibe Akbay, 35 yaşında tekrar Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi. Akbay, aldığı puan ile Antalya'ya orman muhafaza memuru olarak atandı.

2 yıldır bazen yaya, bazen de aracıyla ormanda devriye gezen, kimi zaman köylülerle sohbet edip orman yangınlarına karşı uyaran Akbay, fidan dikimi ve fidan bakımı çalışmalarına da katılarak denetim yapıyor.

Etiketler : ormancı nesibe akbay antalya
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