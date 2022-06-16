Antalya'nın yeşili 'Nesibe'ye emanet

HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ



Isparta'da dünyaya gelen 38 yaşındaki Nesibe Akbay, ilkokul öğretmeninin okul gezisi için götürdüğü fidanlıkta tanıştığı ormancılara özenerek orman muhafaza memuru olma hayali kurmaya başladı. Yıllar sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü'nü bitirdi. Orman muhafaza memuru olarak atanmak için beklerken trafik kazası geçiren eşine bakması gerekti.

Aksu ilçesindeki Asar Orman İşletme Şefliği'nde görev yapan Nesibe Akbay, gününün büyük bölümünü kırsaldaki 15 mahallede geçiriyor.

ORMANDA DEVRİYE GEZİYOR



Hayallerinden vazgeçmeyen Nesibe Akbay, 35 yaşında tekrar Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi. Akbay, aldığı puan ile Antalya'ya orman muhafaza memuru olarak atandı.

2 yıldır bazen yaya, bazen de aracıyla ormanda devriye gezen, kimi zaman köylülerle sohbet edip orman yangınlarına karşı uyaran Akbay, fidan dikimi ve fidan bakımı çalışmalarına da katılarak denetim yapıyor.