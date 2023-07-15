Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu
Kaynak: AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu.
Anafartalar Caddesi'ndeki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Muharrem Nadi Baran'ın (65) hayatını kaybettiğini belirledi.
Baran'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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