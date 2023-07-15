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15 Temmuz 2023 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 17:00:00

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu

Kaynak: AA

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu.

Anafartalar Caddesi'ndeki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Muharrem Nadi Baran'ın (65) hayatını kaybettiğini belirledi.

Baran'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler : antalya haberleri muratpaşa ilçesi bankta ölü bulunma olayı
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