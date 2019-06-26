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26 Haziran 2019 14:38 | Çarşamba

Antalya'nın ardından İzmir'de de fayton devri kapandı

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi’nin kararıyla 10 Haziran itibariyle fayton faaliyetleri sona erdirildi. Kararın ardından Alanya’da faaliyet gösteren 4 faytoncu daha atlarını bugün teslim etti. 8 at Antalya Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi. Antalya'nın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün, İzmir ili genelinde fayton taşımacılığını yasakladı. Belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesi de 1 Mayıs'tan itibaren kapatıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya’da 10 Haziran itibariyle fayton faaliyetlerini sona erdirmesinin ardından İzmir'de fayton dönemi kapandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Haziran 2019 itibariyle Antalya'daki fayton faaliyetlerini durdurma ve trafikten men etme kararı almıştı. Başkan Böcek, at sahiplerinin ya da ailelerinden bir kişinin belediyede istihdam edileceğini, atların ise hayvanat bahçesine alınacağını söylemişti.

Antalya’da faytonculuk faaliyeti sona ermesinin andından Antalya’da faytona koşulan 40 at, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne alındı. 21 faytoncuya da fayton ve at bedeli olarak 420 bin lira ödeme yapıldı. Alanya’da atlarını teslim etmeyen 4 faytoncu da bugün atlarını Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim etti. Faytonlara koşulan 8 at belediye yetkililerince teslim alındı. Karşılıklı imzalanan tutanaklar sonrası atlar Antalya Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.

İZMİR'DE FAYTON DÖNEMİ RESMEN KAPANDI

Fayton taşımacılığına ilişkin bir önemli karar da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs'tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın ikinci adımında ise kent geneline yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdi.

UKOME Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi iptal edildi. Karşıyaka'da 18, Selçuk'ta 12, Dikili'de 2 olmak üzere toplam 32 adet faytonun faaliyetlerine son verildi. Hayvanlarla çekilen taşıtların kent merkezindeki bulvar ve caddelere çıkışına yasaklama getirildi. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139'uncu maddesine dayanarak resmi tören ve izin alınacak merasimler hariç, hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklarına girişi Belediye Encümeni tarafından yasaklandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in hayvan hakları konusunda örnek ve öncü bir kent olmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri hiç aralık vermeden yürüttük. Bu süreç kısa süre önce tamamlandı ve İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, belediyemizin temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek" dedi.

(İHA)

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