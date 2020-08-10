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10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:27:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:27:00

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: IHA

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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin istikametine giden Ümmühani E. (35) idaresindeki 07 HBP 67 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen Murat Berkay A.’nın (18) kullandığı 07 KAY 20 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücü Murat Berkay A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Murat Berkay A.’yı, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kafasına aldığı darbeden dolayı beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç sürücünün hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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