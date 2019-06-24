Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını

Demirtaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine yangına bir helikopter, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı, bir su tankeri ve 30 işçiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangında bazı hayvanlar da telef oldu.

AA