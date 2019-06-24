24 Haziran 2019 18:54 | Pazartesi
Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Demirtaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine yangına bir helikopter, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı, bir su tankeri ve 30 işçiyle müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangında bazı hayvanlar da telef oldu.
AA
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