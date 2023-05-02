Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.
Bu şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
İldeki yol denetimlerinde ise başka suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 7 araç da trafikten men edildi.
- Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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