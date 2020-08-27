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27 Ağustos 2020 Perşembe 18:02:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 18:02:00

Antalya'da platonik aşık olduğu kadının ablasını 3 yerinden bıçakladı! Şüpheli yakalandı

Kaynak: IHA

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Antalya'da alınan bilgilere göre, platonik aşık olduğu kadının ablasını 3 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandığı belirtildi.

Antalya’da iddiaya göre platonik aşık olduğu kadının ablasını 3 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı.

Antalya’da platonik aşık olduğu Şennur N.’nin, karşı çıkan ablası Şenay N.’yi 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Süleyman T. (45), polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli Süleyman T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, iki gün önce saat 13.30 sırasında, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak üzerindeki bir güzellik salonunun balkonunda meydana geldi. Otomobiliyle giriş kattaki güzellik merkezine gelen Süleyman T., balkonda oturan Şenay N.’yi boyun ve karın bölgesinden bıçakladı. Süleyman T., kendisini engellemeye çalışan Şennur N.’yi de bıçak tehdidiyle uzaklaştırdı. Şüpheli, olayın ardından otomobiliyle kaçtı. Yaralı kadın ise otomobille yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Süleyman T.’yi yakalamak için bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, Süleyman T.’yi gece yarısı saklandığı yerde yakaladı. Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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