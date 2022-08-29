Antalya'da otomobille çarpışan scooter sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli scooterın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda İran uyruklu Farzan Parsaei idaresindeki elektrikli scooter, kavşaktan Manavgat istikametine geçmek istediği sırada Rus uyruklu M.B. yönetimindeki araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü M.B. ise gözaltına alındı.
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