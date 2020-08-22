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22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:12:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:12:00

Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: AA

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Antalya'da aynı yönde giden minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gazi Bulvarı'nda seyreden Yaşar Çakar'ın kullandığı minibüs ile Muharrem Mert idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan minibüsteki Süleyman Düdükçü ile sürücü Çakar hafif yaralandı.

Kazanın ardından aracından çıkmakta güçlük yaşayan Çakar, polislerin yardımıyla çıkabildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada, orta şeritte seyir halindeyken sağ şeritte seyreden araçla çarpıştıklarını ve minibüsün refüje savrulduğunu söyledi.

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