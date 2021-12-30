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30 Aralık 2021 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 18:24:00

Antalya'da kırmızı alarm: Fırtına 140 km'yi, yağış 235 kg'yi aştı

Kaynak: Reuters

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Meteorolojinin aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı ilçelerde rüzgarların saatteki hızı 175 kilometreye ulaştı. Kemer Ovacık'ta metrekareye ortalama 235,8 kilogram yağış düştü. Olimpos Deresi taştı.

Merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan kent merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. Konyaaltı Sahili'nde monte edilen çöp kovaları fırtına nedeniyle sökülerek yola savruldu, denizde dev dalgalar oluştu.

Kemer ilçesinde sağanak nedeniyle kayalıklarda şelaleler oluştu, Ağva deresinin debisi yükseldi.

Tüm birimleriyle teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, su baskınları yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam saatlerinde şiddetini artırması beklenen fırtına ve sağanakta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı komşu illerden 30 kişilik AFAD ekibi, Antalya'ya geldi.

Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp, tarım sektörünün de yağışları yakından takip ettiğini söyledi. Üreticinin kendi imkanlarıyla tedbir aldığını anlatan Alp, "Yağışların devam ettiği tüm ilçelerimizle irtibat halindeyiz. Sağanak aralıklarla etkili olduğu için su toprağı emiyor. Çok şükür şu ana kadar tarım alanları ve seralarımızda olumsuz bir durum yaşanmadı. İnşallah yağışlar, böyle aralıklarla devam eder. Sabaha kadar teyakkuz halinde olacağız." dedi.

KONYAALTI VE OLİMPOS'TA DERE TAŞTI

Konyaaltı ilçesinde Hurma ile Çakırlar mahallelerini birbirine bağlayan köprünün bulunduğu bölgedeki derenin debisi yükseldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Konyaaltı Belediyesi ekipleri bölgede önlem alarak, taşkından dolayı yolu ulaşıma kapattı. Bu sırada çekim yapan gazeteciler, rüzgarın ve yağmurun şiddetini artırması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kumluca ilçesindeki Olimpos'u, Antalya-Kumluca kara yoluna bağlayan yol da bölgedeki derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

KEPEZ'DE UÇAN ÇATI, OTOPARKTAKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kepez ilçesindeki Emek Mahallesi 2184 Sokak'ta üç katlı binanın çatısı uçtu.

Çatıyla birlikte evin duvar parçaları ve klima motorunun da otoparktaki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 otomobilde hasar oluştu.

Öte yandan, Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi Yat Limanı'nda dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşların, dalgalarla fotoğraf çektirmeye çalıştığı görüldü.

KEMER'DE METREKAREYE 235,8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, taşkın riski bulunan Boğaçay, Çandır, Karaman, Sarısu ile Kemer'deki Göynük ve Ağva çaylarında incelemelerde bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya merkezde metrekareye 130,5, Kemer Ovacık'ta 235,8, Korkuteli'nde 215,1, Döşemealtı'nda 179,4, Kepez'de 148,6 kilogram yağış düştü.

Yağışla birlikte etkili olan rüzgarın saatteki hızı Kemer Sığlık Feneri'nde 175, Finike Balıkçı Barınağında 126, Antalya'da 115, Akdeniz Üniversitesi'nde 132, Konyaaltı'nda 107 kilometreye ulaştı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLÜYOR

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlü Mehmet Latif Gültekin, merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptıkları kentte sağanağın artarak devam ettiğini söyledi.

Yarın öğle saatlerine kadar şiddetli yağış beklediklerini vurgulayan Gültekin, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Tüm kurumların ekipleri, sahada teyakkuz halinde." dedi.

Gültekin, Saklıkent Kayak Merkezi ile Elmalı ve Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının da görüldüğünü sözlerine ekledi.

Etiketler : meteoroloji hava durumu antalya
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