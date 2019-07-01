Antalya'da dün kaybolan Rus çocuk bulundu
Antalya'da Likya Yolu'nda dün öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Rus ailenin çocukları Mikhail Dzhulai (9), kayboldu. Rus çocuk, sabah saatlerinde kaybolduğu noktadan 8 kilometre uzakta bulundu.
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olympos bölgesine tatil için gelen Rus Igor ve Olesa Dzhulai çifti, çocukları Mikhail ile birlikte dün öğle saatlerinde Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı.
Yürüyüş sırasında çocukları Mikhail Dzhulai'nin kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın koordinasyonu sonrasında AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
Gece boyu sürdürülen çalışmalar sonrasında kayıp çocuk, sabah saatlerinde kaybolduğu noktadan 8 kilometre uzaktaki Ceneviz Koyu kayalıklarında bulundu. Jandarma tarafından Olympos asayiş noktasına getirilen Mikhail Dzhulai, sağlık muayenesi sonrasında ailesine teslim edildi.
Rus aile, jandarmaya ve emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.
(DHA)
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