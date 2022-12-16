VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
TEKNOFEST'ten başvuru süreci devam eden yarışmalara davet
Bakan Kirişci 713,8 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Şişli'de başörtülü akademisyene saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak
MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 8 düzensiz göçmen öldü
Yetersiz beslenme nedeniyle sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor
"Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı
Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 5,4 arttı
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık'a ertelendi
2023 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında iddianame hazırlandı
İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi
"Amacımız, ülkemizi doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir"
Hedef Kiev: Kara harekatı kapıda!
Sırbistan-Kosova krizinde tansiyon yükseliyor
Türk düşmanlarını destekliyorlar!
ÖSYM Başkanlığı pazar günü iki sınav yapacak
Polis aracına saldırı sonrası provokatif paylaşımlar incelemeye alındı
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı
AB'nin dış ticaret açığı rekor kırdı!
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ilaç sektörü temsilcileriyle görüştü
16 Aralık 2022 Cuma 16:54:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 16:54:00

Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'nın Serik ilçesinde görevli imamın arazide bulduğu çift başlı kaplumbağa yavrusu, veteriner hekime teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde bir camide görevli imam, arazide 7 gün önce bulduğu çift başlı kaplumbağa yavrusunu tedavi ve bakım için Gebiz Mahallesi'nde serbest veterinerlik yapan Ercan Erkan'a getirdi.

Aynı klinikte çalıştığı üç çocuğu Tuncay, Hüseyin ve Yunus da veteriner olan Erkan, yavruyu korumaya aldı. Klinikte çift başlı kaplumbağa olduğunu duyarak görmeye gelenler de şaşkınlık yaşıyor.

"BESLENİRKEN İKİ BAŞINI DA KULLANIYOR"

Kaplumbağa yavrusunu korumaya alan Ercan Erkan, meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi.

Çift başlı kaplumbağanın sağlıklı olduğunu belirten Erkan, "Beslenirken iki başını da kullanıyor. Biz burada büyütmek istiyoruz. Görmek isteyen vatandaşlara da göstereceğiz. Daha önce çift başlı bir kaplumbağa görmemiştim. Vatandaşlarımız çift başlı kaplumbağanın olduğu yerde zenginlik olur diyorlar. O da bize denk geldi. Sağlık durumu çok iyi. Tekke Mahallemizde görevli bir imam arkadaşımız bize 7 gün önce getirmişti. Normal büyümesi devam ediyor. O da normal kaplumbağalar gibi büyüyecek." ifadesini kullandı.

Etiketler : antalya çift başlı kaplumbağa koruma
Trafik kazası geçirdi

Trafik kazası geçirdi
Aşk-ı Memnu buluşması

Aşk-ı Memnu buluşması
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli

Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Vefat etti

Vefat etti
Kırmızılı Hande

Kırmızılı Hande
Her şey Dans İçin

Her şey Dans İçin
Emre Altuğ: Çocuklarım için çok proje reddettim

Emre Altuğ: Çocuklarım için çok proje reddettim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX