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22 Eylül 2020 Salı 18:56:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 18:56:00

Antalya'da ayrılmak isteyen eşini öldürdü, sözleri çileden çıkardı

Kaynak: DHA

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuğunun annesi Gülseren Yılmaz'ı (32) geçen yıl 26 Eylül'de zorla girdiği kayınpederinin evinde 14 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hilmi Yılmaz (44), üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Yılmaz, duruşmadaki savunmasında, "Gülseren benimle barışmayı kabul etseydi öldürmeyecektim, eve götürecektim" dedi.

Alanya'da yaşayan Gülseren Yılmaz, 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz'dan boşanmaya karar vererek, babasının Kestel Mahallesi'ndeki müstakil evine taşındı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, 26 Eylül 2019 günü saat 11.30 sıralarında, eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Evde yalnız olan Gülseren Yılmaz, kapıyı açmadı. Bunun üzerine eşi de kapıdaki camı kırarak, içeri girdi. Çift tartışırken, Hilmi Yılmaz, zorla evin bahçesine çıkardığı Gülseren Yılmaz'ı 14 yerinden bıçakladı. Hilmi Yılmaz kaçarken, çığlık sesleri üzerine komşular, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülseren Yılmaz, kurtarılamadı. Olaydan bir süre sonra da Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek, teslim oldu. Yılmaz'ın, kayınpederini arayarak, kızını öldürdüğünü ve karakola teslim olmaya gittiğini söylediği ortaya çıktı.

GÖMLEĞİNDE KAN LEKELERİ

Hilmi Yılmaz, jandarma karakolundaki sorgusunun ardından 27 Eylül 2019 günü sabah saatlerinde, üzerinde kan lekeleri bulunan gömlekle adliyeye sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Gülseren Yılmaz'ın cenazesi ise Kestel Hanönü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'BARIŞSAYDI ÖLDÜRMEYECEK, EVE GÖTÜRECEKTİM'

Tutuklu sanık Hilmi Yılmaz'ın yargılandığı davanın görülmesine, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Üçüncü kez hakim karşına çıkarılan sanık Yılmaz, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gülseren Yılmaz'ın yakınları ve tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Hilmi Yılmaz, duruşmada yaptığı savunmada, "Gülseren benimle barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim, eve götürecektim" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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