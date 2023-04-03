VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk Bayraktar'ı kabul etti
Finlandiya yarın NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek
"Fitne ve fesat yuvalarına fırsat vermeyeceğiz"
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Kabe'de ramazanın ilk 10 günü 9 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti
"Sağlık çalışanı eksikliği küresel bir sorun"
03 Nisan 2023 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 13:53:00

Antalya'da ağıla giren kurtlar 243 küçükbaş hayvanı telef etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya Kaş'ta ağıla giren kurtlar, 243 küçükbaş hayvanı telef etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ağıla giren kurtlar, 243 küçükbaş hayvanı telef etti.

Besici Ali Özen'in Kasaba Mahallesi'ndeki ağılına gece saatlerinde kurtların girdiğini ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağıldaki 243 koyun ve kuzunun kurtlar tarafından telef edildiğini belirledi.

Fotoğraflama yapan ekipler, olaya ilişkin tutanak hazırladı.

Etiketler : antalya ağıl kurt küçükbaş hayvan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX