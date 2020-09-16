  • BIST
    1111.24
  • Dolar
    7,4886
  • Euro
    8,8864
  • Altın
    470,5230
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gana'da kamyonet ile iki otobüs çarpıştı: 14 ölü, 80 yaralı
Çankırı'da 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaşım kısıtlaması
Antalya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkış saatleri değişti
Eski Ağrı Belediye Başkanı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası
Cammu Keşmir bölgesinde Dal Gölü'nde teknelerle sebze satışı
Trump: Suudi Arabistan doğru zamanda İsrail'le normalleşme anlaşması yapacaktır
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır görevine başladı
Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 salgınına rağmen okulların açılmasından yana
New York Times: ABD Adalet Bakanlığı, Bolton'ın kitabına soruşturma açtı
İran'dan Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşması yorumu: Trump'ın sirkinde oynadılar
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor
Pakistan Yüksek Mahkemesi eski Başbakan Navaz Şerif için tutuklama emri çıkardı
Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi'den Türk yatırımcılara çağrı
Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran CEZERİ paylaşımı
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubu teslim oldu
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Borisov ve Conte ile telefonda görüştü
Hindistan, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısından Pakistan'ın yeni siyasi haritası nedeniyle ayrıldı
Hemşire, maske takmalarını istediği turistlerin terlikli saldırısına uğradı
Gazze, Batı Şeria ve Ramallah'ta Bahreyn ve BAE'nin İsrail'le normalleşmesi protesto edildi
Hamas lideri, Abbas ile 'İsrail'le normalleşme anlaşmalarını' görüştü
İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki utanç verici anlaşma imzalandı
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini, toplam vaka sayısı da 600 bini geçti
Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için mesaj
16 Eylül 2020 Çarşamba 00:24:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 00:24:00

Antalya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkış saatleri değişti

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'da yeni tip koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-17.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekleri kararı alındı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19 vakalarının engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda çalışan personel ve hizmet almak için gelen vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kodlarının sorgulanarak, binalara girebileceğine işaret edildi.

10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler

Toplantıda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin de görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, her gün 06.00-24.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabiliyorlardı. Bu saatler 10.00-17.00 olarak değiştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasın karar verildi. 65 yaş ve üzeri doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına kararlaştırıldı."

Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği ve haklarında gerekli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER