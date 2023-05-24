VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO: Ukrayna'ya F-16'ların ne zaman verileceği henüz belli değil
Sakarya GES projesiyle 4 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretilecek
Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Turhal'da yapıldı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turu geçti
Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek
24 Mayıs 2023 Çarşamba 20:33:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 20:33:00

Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'da kurulacak 450 dönümlük "millet ormanı" için Kepez Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Beştepe'de Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde "81 şehre 81 millet ormanı" kurulacağını açıklamasının ardından Antalya'da da çalışmalara başlandı.

Antalya Millet Ormanı Varsak bölgesinde, Kepez Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde 450 dönümlük alanda kurulacak. İşbirliği protokolüne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, vatandaşları şehrin boğucu ortamından kurtarmak ve doğayla buluşturmak için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın himaye ettiği millet ormanı projesiyle de atıl halde bulunan Varsak ormanlarının 450 dönümlük bölümünü, şehre kazandıracaklarını aktaran Tütüncü, "Antalya Millet Ormanı ile 7'den 70'e kent sakinlerimizi ormanın, doğanın huzuruyla, bol oksijenle buluşturacağız. Antalya, Kepez'den nefes alacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : erdoğan millet ormanı antalya
Şiddet sessizliği

Şiddet sessizliği
Beyaz kanatlı Funda!

Beyaz kanatlı Funda!
"İyi ki doğdun her şeyim"

"İyi ki doğdun her şeyim"
Fas'ta film çekti

Fas'ta film çekti
Depremzede miniklere okul

Depremzede miniklere okul
Anne oldu

Anne oldu
Sezonu açıyor

Sezonu açıyor
Annesini markajında

Annesini markajında
Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim

Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX