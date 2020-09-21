Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 19:56'da, Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 104,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.