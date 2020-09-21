21 Eylül 2020 Pazartesi 20:23:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 20:23:00
Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
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Antalya'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 19:56'da, Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 104,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.
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