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26 Ekim 2020 Pazartesi 10:02:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 10:02:00

Antalya'da, 15 milyon TL 'koronavirüs' cezası

Kaynak: DHA

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Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, koronavirüs kurallarına uymadıkları için idari para cezası kesilen yaklaşık 4 bin 600 kişiye toplamda 15 milyon TL'ye yakın ceza tutarıyla ilgili tebligatları PTT aracılığıyla gönderdi. 1 ay içinde cezayı ödemeyenler hakkında haciz işlemi başlatılacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında mart ayından itibaren Türkiye genelinde birçok önlem alındı ve bazı kısıtlamalar getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından maske takma zorunluluğuna, özellikle iş yerlerinde hijyen ve fiziki mesafe kuralları gibi hayatın birçok alanında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararları ihlal edenler de oldu.

VALİ DUYURDU

Antalya'da bu kuralları ihlal ettikleri için idari para cezası kesilen kişilerden tahsilatların yapılması için Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı harekete geçti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, geçtiğimiz günlerde, vergi dairesi müdürlüklerinin tahsilatla ilgili Ankara'dan talimatlandırıldığını belirterek, ceza kesilenlerden tahsilatın yapılacağını açıklamıştı.

ANTALYA'DAKİ CEZA TUTARI 15 MİLYON TL

Cezaların sıkı şekilde takip edildiğine işaret eden Vali Yazıcı, "Çünkü kurallara uymamak, kurallara uyan insanları da üzüyor doğal olarak. Bizi de üzüyor. Lütfen herkes kurallara uysun, biz kimseye ceza kesmek istemiyoruz ama kesilen cezalar tahsil edilecek. Antalya'da şu ana kadar mart ayından bu yana kestiğimiz ceza toplamı 15 milyona yakın" dedi.

4 BİN 600'E YAKIN KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, bu konuda görevli olan Muratpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü aracılığıyla il genelinde ceza uygulanan 4 bin 600 civarında kişiye tebligatlarını PTT aracılığıyla gönderdi. Ceza uygulanan kişilere '6183 sayılı' kanun kapsamında gönderilen ödeme emrine, kişilerin 15 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Tebligatı alanların, 1 ay içinde ödemelerini kamu bankaları veya Muratpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne gelerek yapmaları gerekiyor. 1 ay içinde ödemesini yapmayanlar hakkında aynı kanun kapsamında icra işlemleri başlatılacak.

15 GÜN İÇERİSİNDE ÖEDEYENLERE YÜZDE 25 İNDİRİM

Kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesilen kişiler 15 gün içerisinde yüzde 25 indirimle defterdarlığa bağlı muhasebe müdürlüklerine ödeme yapabiliyor. 15 günlük süreyi geçirenler ise takibe düşüyor ve kesilen cezanın tahsili için yaptırım gücü olması nedeniyle Vergi Dairesi Başkanlığı'na intikal ettiriliyor.

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