VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya ve Muğla için yüksek sıcaklık uyarısı
Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor
Yunan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı Austin'den F-35 savaş uçağı istedi
Bakan Soylu'nun acı günü: Kuzeni hayatını kaybetti
2 yıl sonra komadan uyandı, saldırganın ağabeyi olduğunu söyledi
Emine Erdoğan Filistinli müzisyenler ve CSO sanatçılarıyla buluştu
ABD yapımı 7 Abrams tankı askerlerin eğitimi için Polonya'da
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Bakan Bilgin'den mesai saatleri açıklaması
TOGG'un deneme üretimi hazırlıklarına başlandı
Almanya Başbakanı Scholz: Gelecek nesillere iyi bir yaşam ortamı bırakmak istiyoruz
Sürdürülebilir giyim: Doğa uyumlu bir yaşam
MSB'den milli SİHA paylaşımı
Başkan Erdoğan, İran'a gitti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 23 bin 810'a çıktı
Başkan Erdoğan'dan KYK kredisi müjdesi
Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
İBB'den yüzde 100 zam!
Bakan Akar açıkladı: Genel prensiplerde anlaşmaya varıldı
"Sürecin Sonuna Kadar Takipçisiyiz"
Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: İlave düşüşler bekleniyor
Milyonlarca öğrencinin gözü Beştepe'de!
Almanya ve Fransa'ya ağır suçlama
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde 'nilüfer mevsimi'
19 Temmuz 2022 Salı 00:26:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 00:26:00

Antalya ve Muğla için yüksek sıcaklık uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada ise hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz 2022 Salı günü ile 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca, aynı tarihler arasında nem oranının yüzde 10 ila 30 arasında tahmin edildiği ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklığın, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Muğla

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada da meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde içinde bulunulan haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 21 Temmuz'dan itibaren Kıyı Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvette olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar verilerine göre kentte orman yangını riski bulunduğu vurgulanan açıklamada, beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerektiği kaydedildi.

Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konusunda daha duyarlı olunması talep edilen açıklamada, özellikle hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi.

Etiketler : yüksek sıcaklık Muğla Valiliği kuvvetli rüzgar
Kırmızılı kadın Hande

Kırmızılı kadın Hande
4 yıl sonra barıştılar

4 yıl sonra barıştılar
Survivor bereketi

Survivor bereketi
Üner'den 5'te 5!

Üner'den 5'te 5!
Bir Demet aşk

Bir Demet aşk
4 diziyle İspanya'da

4 diziyle İspanya'da
Oyunculuğa adım atıyor

Oyunculuğa adım atıyor
Galatasaray taraftarını mutlu etti

Galatasaray taraftarını mutlu etti
Elimdeki belgeler adam yakar

Elimdeki belgeler adam yakar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX