Antalya uçağında kadın yolcuya 'ırkçı' saldırı

İngiltere’nin başkenti Londra Gatwick Havalimanı’ndan Antalya’ya gelen İngiliz havayolu şirketine ait bir uçakta, ırkçılık tartışması çıktı.

İngiliz bir adamın siyahi bir kadına yumrukla saldırdığı anlar görüntülendi.



Olay, Londra'dan Antalya'ya seyahat eden uçakta yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada kadın "Ben Afrikalıyım, halkım hakkında birşey söyleme" dedi. Bu sözlerin ardından yerinden kalkan saldırgan, kadına yumruk attı.

Bu sözlerin ardından yerinden kalkan İngiliz saldırgan, siyahi bir kadına yumrukla saldırdığı anlar görüntülendi.

İngiliz basını saldırgan yolcunun Antalya Havalimanı’nda Türk polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.