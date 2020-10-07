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07 Ekim 2020 Çarşamba 18:25:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 18:25:00

Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Kaynak: AA

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Antalya il yapılanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, örgütün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 9 aydır süren çalışma kapsamında, örgütün eski yapılanmasında olduğu gibi güncel yapılanma içerisinde de "İl imamı, il imam yardımcısı, ilçe imamları, ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanı" olarak hiyerarşik yapılanmasını halen devam ettirmeye çalıştığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin deşifre olmamak amacıyla ATM'lerden kartsız işlemlerle örgütün güncel yapılanması içerisinde yer alan kişilere maaş ödemesi olarak para transferleri yaptıkları tespit edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak, örgüt içindeki çözülmeyi engelleyerek onları yeniden etkin konuma getirmek, cezaevinde bulunanlara ve ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla halen faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşıldı.

Örgüt içerisinde haberleşmeyi deşifre edilmeden sağlamak amacıyla temin edilen örgütsel hatların, örgüt içinde kullanılan gizli haberleşme programlarının yüklenmesi ile örgüt üyelerine dağıtımının yapılarak haberleşmenin bu programlar üzerinden sağlandığı ve gizliliğe azami ölçüde riayet edilerek olası fiziki ve teknik takiplere yönelik tedbir almaya çalışıldığı saptandı.

Şüphelilerin aranma kaydı olan örgüt üyelerinin saklanması amacıyla hücre evleri ayarladıkları, il içinde aranma kaydı bulunan şahısların yer değiştirmelerini sağlayarak yakalanmamaları için tedbir uyguladıkları da anlaşıldı.

Örgüt üyelerinin davalarının seyrini etkilemek ya da ceza almalarını geciktirerek süre kazanmak amacıyla bu kişiler adına örgütle iltisaklı şahıslar aracılığıyla sahte belgeler tanzim ettirildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgütsel birlikteliği sağlamak amacıyla örgüt üyelerine belirli periyotlarla ziyaretler düzenlendiği de ortaya çıkarıldı.

Buna göre, örgütün Antalya il yapılanmasına yönelik Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur ve Ankara olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında il imamı, il imam yardımcısı, ilçe imamları, ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanının bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Ev ve üstlerinde yapılan aramalarda ise muhtelif yerlere gizlenmiş, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen lira, avro ve dolar cinsinden bir miktar para, bir kurusıkı tabanca, 19 kurusıkı tabanca fişeği, wifi cihazı, laptop, tablet bilgisayar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AYNI SORUŞTURMADA FARKLI TARİHLERDE YAKALANAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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