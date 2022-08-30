Antalya Kaş'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Kaynak: AA
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.
Kaş'ın Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.
- Antalya Kaş'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
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