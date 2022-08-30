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30 Ağustos 2022 Salı 15:48:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 15:48:00

Antalya Kaş'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Kaş'ın Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Etiketler : Kaş Çayköy mevkisi Kaş Orman İşletme Müdürlüğü
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