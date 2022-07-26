Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
Kaynak: AA
Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Kıyı kesimlerde 31 Temmuz'dan sonra sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece artabileceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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