Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM&MDASH; AFAD DEPREM (@DEPREMDAİRESİ) AUGUST 30, 2022
BÜYÜKLÜK : 4.1 (MW)
YER : AKDENİZ, 23.21 KM.PAPHOS (), 102.87 KM. GAZİPASA (ANTALYA)
TARİH-SAAT : 30.08.2022, 23:42:31 TSİ
ENLEM : 35.2391 N
BOYLAM : 32.0866 E
DERİNLİK : 5.41 KM
DETAY : HTTPS://T.CO/XB3R1P91JN@AFADBASKANLİK @TRTHABER @ANADOLUAJANSİ