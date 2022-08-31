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31 Ağustos 2022 Çarşamba 00:45:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 00:45:00

Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

#DEPREM
BÜYÜKLÜK : 4.1 (MW)
YER : AKDENİZ, 23.21 KM.PAPHOS (), 102.87 KM. GAZİPASA (ANTALYA)
TARİH-SAAT : 30.08.2022, 23:42:31 TSİ
ENLEM : 35.2391 N
BOYLAM : 32.0866 E
DERİNLİK : 5.41 KM
DETAY : HTTPS://T.CO/XB3R1P91JN@AFADBASKANLİK @TRTHABER @ANADOLUAJANSİ

&MDASH; AFAD DEPREM (@DEPREMDAİRESİ) AUGUST 30, 2022
Etiketler : deprem Antalya AFAD
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