Antakya'da zincirleme trafik kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazası hakkında açıklamalarda bulundu.



Hatay'da tır ile çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralananları hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Görgü tanığı Ali Sarraç, gazetecilere, çarpışan araçlardan birinin sağ tarafa yattığını, diğerinin asker uğurlama töreni için bekleyen araçlara çarpması sonucu yangın çıktığını söyledi.

Sarraç, kazada ölenlerin bazılarının yanarak hayatını kaybettiğini öne sürdü.