VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey Kore'nin uydu fırlatma sahası yakınında yeni bir yapı inşa ettiği iddia edildi
Antakya'da zincirleme trafik kazası! 12 kişi hayatını kaybetti
Hatay'da tır ile çarpışan kamyon 11 araca çarparak durabildi
Bir haftada 1390 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Bakan Murat Kurum: 1 yıl içerisinde 319 bin konutumuzu inşa ederek teslim edeceğiz
Bakan Dönmez: Artık üreten bir Türkiye var
06 Mayıs 2023 Cumartesi 22:52:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 22:52:00

Antakya'da zincirleme trafik kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Koca, Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 31 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazası hakkında açıklamalarda bulundu.

Hatay'da tır ile çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralananları hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Görgü tanığı Ali Sarraç, gazetecilere, çarpışan araçlardan birinin sağ tarafa yattığını, diğerinin asker uğurlama töreni için bekleyen araçlara çarpması sonucu yangın çıktığını söyledi.

Sarraç, kazada ölenlerin bazılarının yanarak hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Etiketler : kaza trafik sağlık
Deprem bölgesine okul yapacaklar

Deprem bölgesine okul yapacaklar
Oyunculuk özgürleştiğim alanım

Oyunculuk özgürleştiğim alanım
Kadir bana annemden daha yakın

Kadir bana annemden daha yakın
İstiridyeyle imtihan

İstiridyeyle imtihan
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
Eğlenceli çekim

Eğlenceli çekim
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
İnsan kendinin doktoru olmalı

İnsan kendinin doktoru olmalı
Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX