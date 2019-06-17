17 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi
Annesinin küpesi öldürüyordu
Antalya'da Ümmü Gülsüm ve Yeter Coş çifti, 14 aylık çocukları Yağız Ulaş'ı, sürekli kusmaya çalıştığı ve nefes almakta güçlük çektiğini fark edince vakit kaybetmeden Demre Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yemek borusuna takıldı
Burada çekilen röntgen filminde, küçük Yağız'ın yemek borusuna bir küpe takıldığı tespit edildi. Hemen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yağız'ın yuttuğu annesine ait küpenin, operasyonla çıkarıldı. Anne Ümmü Gülsüm Coş, hala olayın şokunda olduklarını belirterek “Her şeyi ağzına alıyor ama hemen çıkarıyordu. Bundan sonra daha dikkatli olacağız “ dedi.
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