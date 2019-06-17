Annesinin küpesi öldürüyordu

Yemek borusuna takıldı

Burada çekilen röntgen filminde, küçük Yağız'ın yemek borusuna bir küpe takıldığı tespit edildi. Hemen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yağız'ın yuttuğu annesine ait küpenin, operasyonla çıkarıldı. Anne Ümmü Gülsüm Coş, hala olayın şokunda olduklarını belirterek “Her şeyi ağzına alıyor ama hemen çıkarıyordu. Bundan sonra daha dikkatli olacağız “ dedi.