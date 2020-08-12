Annesini ve kardeşini öldüren Vali Yardımcısı tutuklandı
Kaynak: İHA
Adana'da anne ve kardeşini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan ailesinin evinde meydana geldi. Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, avukat erkek kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Tolga Polat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan Tolga Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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