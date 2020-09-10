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10 Eylül 2020 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 10:36:00

Annesini pompalıyla öldüren şahıs sese gelen komşularıyla da dalga geçti: Ses mi geldi?

Kaynak: DHA

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Antalya'da bir şahıs annesini pompalı tüfekle vurduktan sonra sese gelen komşularla dalga geçti.

Antalya'da annesi Seher Fak'ı (60) pompalı tüfekle vurarak öldüren Berk Karan'ın (35), silah sesi üzerine eve gelen komşularına, alaylı şekilde "Ses mi geldi?", "Evet silah sesi duydum ancak bizden gelmedi" gibi yanıtlar verdiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 21 Temmuz sabahı gelen Berk Karan, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki daireye giden polis ekipleri, Seher Fak'ın cansız bedenini buldu. Bir gün önce öldürüldüğü belirlenen Fak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Berk Karan ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Seher Fak'ın 19 yıl önce eşinden boşanarak Antalya'ya yerleştiği, Berk Karan'ın öz annesini ziyaret için olaydan 2 hafta önce İstanbul'dan geldiği anlatıldı. Cinayetten 3-4 gün önce annesiyle tartışan Berk Karan'ın Seher Fak'a evini satıp, kendisiyle İstanbul'a gelmesi yönünde baskı yaptığı ifade edildi.

YAKIN MESAFEDEN ÖLDÜRÜP, PARASINI ÇEKMİŞ

Annenin evini satmak istememesi üzerine Berk Karan'ın, 3 yıl kadar önce internet üzerinden satın aldığı pompalı av tüfeği ile Seher Fak'ı kahvaltı hazırlarken yakın mesafeden yüzüne doğru ateş ederek öldürdüğü bildirilen iddianamede, şüphelinin 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede Karan'ın ayrıca annesine ait kredi kartından 2 bin 150 TL çektiği de ifade edildi.

KOMŞULARIYLA DALGA GEÇMİŞ

Savcı Haki Çeliker tarafından hazırlanan iddianamede, ayrıca Berk Karan'ın silah sesini duyup gelen komşularının "Patlama sesi sizden mi geldi?" sorularına alaylı bir şekilde "Hayır, ses mi geldi?", "Evet silah sesi duydum ancak bizden gelmedi" şeklinde yanıtlar verdiği yer aldı.

Berk Karan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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