27 Kasım 2020 Cuma 14:09:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 13:09:00
Annesi vasiyet etmişti! Ev ve dükkanını bağışladı
Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Seniha Karayel, İzmit'te bulunan bir apartmandaki evini ve dükkanını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Annesi Huriye Karayel’in Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunması yönündeki vasiyetini yerine getirdiğini söyleyen hayırsever vatandaşı ziyaret eden Bölge yöneticisi Emekli Albay Ümit Yücekan, teşekkür plaketi ile bağışçı belgesi takdim etti.