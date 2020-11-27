Annesi vasiyet etmişti! Ev ve dükkanını bağışladı

Annesi Huriye Karayel’in Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunması yönündeki vasiyetini yerine getirdiğini söyleyen hayırsever vatandaşı ziyaret eden Bölge yöneticisi Emekli Albay Ümit Yücekan, teşekkür plaketi ile bağışçı belgesi takdim etti.

