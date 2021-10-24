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24 Ekim 2021 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 19:00:00

Annelik böyle bir şey

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Kazada anneleri ölen kedilere 'Fındık' isimli sokak köpeği sahip çıktı. Kendi yavruları da ölen 'Fındık' emzirerek kedilere annelik yapıyor. Mahalleli de, bu fedakar can dostun mamasını temin edip, onun korunmasını sağlıyor.

BİR HAFTADIR GÖREN ŞAŞIRIYOR

İstanbul Ataşehir'in İçerenköy Mahallesi'nde kazada ölen kedinin yavrularına, kendi yavruları da ölen 'Fındık' adlı sokak köpeği sahip çıktı. Mahalledekiler tarafından beslenen sokak köpeği, bir haftadır kedileri emziriyor. Köpeğin kedileri emzirmesi çevredekilerin ilgilisini çekiyor.

HEM OYNUYOR, HEM EMZİRİYOR

Mahalle sakini Erdal Büyükbaş "İnsanlara örnek olacak bir olaya tanıklık ediyoruz. Biz de mamasını suyunu temin ediyoruz" dedi. Mahalle esnafından Servet Koç da "Kedimizin adı Şero. Fındık da annelik yapıyor, gayet de güzel sahipleniyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : Köpek kedi ataşehir içerenköy
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