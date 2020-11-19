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19 Kasım 2020 Perşembe 17:57:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 17:56:00

Annelerini kaybeden yavru ayılar korumaya alındı

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Bursa'da bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, 5 yavru ayı getirildi.

Bursa'nın Karacabey İlçesi’nde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, ormanda annelerini kaybeden 5 yavru ayı getirildi. Bakıcılar tarafından özel sebze ve meyveler ile beslenen yavru ayılarla birlikte merkezdeki toplam ayı sayısı 71'e yükseldi.

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