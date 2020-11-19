Annelerini kaybeden yavru ayılar korumaya alındı

Bursa'nın Karacabey İlçesi’nde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, ormanda annelerini kaybeden 5 yavru ayı getirildi. Bakıcılar tarafından özel sebze ve meyveler ile beslenen yavru ayılarla birlikte merkezdeki toplam ayı sayısı 71'e yükseldi.