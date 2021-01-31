31 Ocak 2021 Pazar 23:16:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 09:56:00
Anne sırtında okuma azmi
Sivas'ta bedensel engelli dünyaya gelen ve Olukman Köyü'nde yaşadıkları dönemde annesinin sırtında taşımasıyla ilk ve ortaokulu okuyan 21 yaşındaki Merve Gül, lise eğitimini de tamamlamak istiyor.
Annesinin fedakarlık yaparak kendisini sırtında okula götürüp getirdiğini anlatan Merve Gül, "Liseyi okumayı çok istiyorum, yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. Anne Mahiye Gül de “Okusun, kendi ayaklarının üzerinde dursun istiyorum. Bir de Merve'yi yürürken görmek en büyük hayalim” diye konuştu.