Anne sırtında okuma azmi

Annesinin fedakarlık yaparak kendisini sırtında okula götürüp getirdiğini anlatan Merve Gül, "Liseyi okumayı çok istiyorum, yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. Anne Mahiye Gül de “Okusun, kendi ayaklarının üzerinde dursun istiyorum. Bir de Merve'yi yürürken görmek en büyük hayalim” diye konuştu.