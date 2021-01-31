  • BIST
    1483.31
  • Dolar
    7,2604
  • Euro
    8,8089
  • Altın
    435,0180
İstanbul
10 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kripto paralarda Elon Musk esintisi
İzmir'de art arda depremler
Yağmur ve fırtına geliyor...
Kısıtlamalar kalkıyor mu? İşte kritik gün...
Çin 'vurma yetkisi' verdi, Japonya alarma geçti
Myanmar'da darbe! Ordu yönetime el koydu
Kimi baştan yazıyor kimi hazırını satıyor... Ver parayı kap tezi!
Dünyanın ilk hava taksi limanı
Bölgede tansiyon yüksek...
Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'yi savunan öğrencileri fişleyenler hakkında inceleme başlatıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları
Seçkin Piriler'den kanoyla Boğaz keyfi!
Çikolata kisti anne olmayı zorlaştırabilir
Deniz Baysal büyük tepki gösterdi!
Sindirim sisteminin düşmanı; Crohn hastalığı
Eklem kireçlenmesi kadınları daha çok etkiliyor
Sevgilisi Onur Bay'a Instagram'da aşk itirafı
İnce kaş tuzağına düşmüş
Didem Balçın'ın çocuk heyecanı
Apple'ın ilk bilgisayarı 1.5 milyon dolar
Off-road tutkunlarından kar raftingi
69 yılını geride bıraktı, kuzusunu bırakamadı
Anne sırtında okuma azmi
İlk harçlık koleksiyon sahibi yaptı
31 Ocak 2021 Pazar 23:16:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 09:56:00

Anne sırtında okuma azmi

ABONE OL

Sivas'ta bedensel engelli dünyaya gelen ve Olukman Köyü'nde yaşadıkları dönemde annesinin sırtında taşımasıyla ilk ve ortaokulu okuyan 21 yaşındaki Merve Gül, lise eğitimini de tamamlamak istiyor.

Annesinin fedakarlık yaparak kendisini sırtında okula götürüp getirdiğini anlatan Merve Gül, "Liseyi okumayı çok istiyorum, yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. Anne Mahiye Gül de “Okusun, kendi ayaklarının üzerinde dursun istiyorum. Bir de Merve'yi yürürken görmek en büyük hayalim” diye konuştu.

Etiketler : engelli okuma azmi fedakar Merve Gül
Seda Bakan'dan Shakira dansı

Seda Bakan'dan Shakira dansı
Betül Demir reklam yüzü oldu

Betül Demir reklam yüzü oldu
Deniz Akkaya'ya o soru 8 bin TL'ye mal oldu

Deniz Akkaya'ya o soru 8 bin TL'ye mal oldu
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı!

Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı!

Emre Altuğ'dan 'Etme Eyleme' yorumu

Emre Altuğ'dan 'Etme Eyleme' yorumu
Aşk dizisine transfer oldu

Aşk dizisine transfer oldu
Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı

Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı
Tarkan'dan Emel Sayın ve Ahmet Özilhan paylaşımı! 'Benim için onurdu'

Tarkan'dan Emel Sayın ve Ahmet Özilhan paylaşımı! 'Benim için onurdu'
Uraz Kaygılaroğlu ile Cem Yılmaz el sıkıştı!

Uraz Kaygılaroğlu ile Cem Yılmaz el sıkıştı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER