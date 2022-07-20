Anne sevgisi mucit yaptı

MUTFAKTA NE BULDUYSA KULLANDI



Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki annesi Ayşe Yıldız'ın yürümekte zorlandığını gören 52 yaşındaki emekli polis Musa Yıldız, 6 aylık çalışmanın sonunda evdeki malzemeleri de kullanarak elektrikli araç yaptı.

Ankara'da yaşayan Musa Yıldız'ın üretip trafiğe çıkardığı aracın dışı oluk sacından, sinyal kolunun kalemden, kornasının ise konserve kutusunda olması görenlerin de dikkatini çekiyor.

BİR TEK ELEKTRİKLİ MOTOR SATIN ALDI



Oğlunun kendisini düşünerek aracı yaptığını bu sayede hayatının kolaylaştığını söyleyen Ayşe Yıldız, "Bagaj dahi var. Hiç yorulmuyorum artık. Bacaklarımdan dolayı çok yol yürüyemiyorum. Oğlumdan Allah razı olsun. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda geldiğinde yapıp gitti. Herkes çok beğeniyor" dedi. Oğlu Musa Yıldız da, eski pancar motorunun tekerleklerini ve elektrikli motor kullandığını dile getirdi.