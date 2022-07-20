VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de ikinci el konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde
Denizli'de mermer fabrikasında yangın
MSB paylaştı: Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme böyle itti
2 terörist daha teslim oldu
SAHA İstanbul, yerli firmaları global rekabete hazırlayacak
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerinde
Başkan Erdoğan'dan F-16 yorumu
Dev enerji projesinde kritik eşik!
Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor
Kars'ta tarlalar arası raylı yolculuk
İkiz mutluluk
Öğretmenlik aşkıyla kanseri yendi
Tatil sonrası yine estetik
Sen benim ana kraliçemsin
İlk senfonik rap konseri
Sarıçam nöbeti
Libya'da Hafter ile Dibeybe arasında ittifak iddiaları ve muhtemel yansımalar
Sri Lanka'da derinleşen kriz ve jeopolitik etkileri
Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarının 'Barış Konseri'ni izledi
Başkan'dan esprili yanıt: O söyledi ben yaptım
Influencer Nuriye Çomak: “Ev hanımlarına istihdam sağlıyoruz “
"Bunu biz mi yaptık?"
Göksel Gümüşdağ'ın acı günü
Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor
20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:00:00

Anne sevgisi mucit yaptı

ABONE OL

52 yaşındaki hayırlı evlat, 72 yaşındaki annesi yol yürüyemiyor diye ona evdeki malzemelerle araç tasarladı. Oluk sacıyla kapladığı aracın kornasını konserve kutusuyla, sinyal kolunu da kalemle yaptı.

MUTFAKTA NE BULDUYSA KULLANDI

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki annesi Ayşe Yıldız'ın yürümekte zorlandığını gören 52 yaşındaki emekli polis Musa Yıldız, 6 aylık çalışmanın sonunda evdeki malzemeleri de kullanarak elektrikli araç yaptı.

Ankara'da yaşayan Musa Yıldız'ın üretip trafiğe çıkardığı aracın dışı oluk sacından, sinyal kolunun kalemden, kornasının ise konserve kutusunda olması görenlerin de dikkatini çekiyor.

BİR TEK ELEKTRİKLİ MOTOR SATIN ALDI

Oğlunun kendisini düşünerek aracı yaptığını bu sayede hayatının kolaylaştığını söyleyen Ayşe Yıldız, "Bagaj dahi var. Hiç yorulmuyorum artık. Bacaklarımdan dolayı çok yol yürüyemiyorum. Oğlumdan Allah razı olsun. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda geldiğinde yapıp gitti. Herkes çok beğeniyor" dedi. Oğlu Musa Yıldız da, eski pancar motorunun tekerleklerini ve elektrikli motor kullandığını dile getirdi.

Etiketler : evlat anne mucit
Pozitif şarkı

Pozitif şarkı
Alaçatı kaçamağı

Alaçatı kaçamağı
Anlaşarak ayrıldık

Anlaşarak ayrıldık
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de
Konser var dinlenme yok

Konser var dinlenme yok
Bu ‘Filme Gel'

Bu ‘Filme Gel'
Yeni kuşak oyuncu biliyor

Yeni kuşak oyuncu biliyor
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Ortadoğu'nun yeni yüzü

Ortadoğu'nun yeni yüzü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX