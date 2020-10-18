18 Ekim 2020 Pazar 19:52:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 19:52:00
Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu
Kaynak: AA
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Ankara'da şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Başkent Ankara'da akşam üzeri aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
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