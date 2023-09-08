VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye destek! Bakan Şimşek: Güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 10 gözaltı
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Musk'ın Rus filosuna saldırıyı önlediği ortaya çıktı
İstanbul'da DHKP-C operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Sırp lider Vucic, ülkesinin Kosova ile ilişkilerini değerlendirdi
08 Eylül 2023 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 16:00:00

Ankara'da suç örgütü elebaşı havalimanında yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkentte, hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı B.K. Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda suç örgütü elebaşı B.K, Esenboğa Havalimanı kontrol noktasında yakalandı.

"Ayhan" kod adını kullanan şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan B.K, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, B.K'nin yakalanmasının ardından, suç örgütüyle bağlantılı kişilerin gözaltına alınması amacıyla farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Etiketler : ankara suç örgütü elebaşı
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Sinan'dan ‘Müjde' var

Sinan'dan ‘Müjde' var
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX