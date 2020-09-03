Ankara'da sıcaklıklar '8-12 derece yükselecek' uyarısı
Kaynak: AA
Ankara Valisi Şahin, kentte 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesinin beklendiğini aktaran Vali Şahin, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
- Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama
- Ankara'da sıcaklıklar '8-12 derece yükselecek' uyarısı
- Sıcaklık rekoru kırıldı! Adana 50 dereceyi gördü
- Meteorolojiden turuncu uyarı: Sıcaklıklar 8-12 derece artacak
- Gaziantep'te 60 yaşında çobanlık yapan adam kayalıklarda ölü bulundu
- Evladına kavuşan aileler, diğer ailelerimize umut oluyor... Evlat nöbetine bir aile daha katıldı