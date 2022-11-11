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11 Kasım 2022 Cuma 17:16:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 17:16:00

Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin kimliği belirlendi

Kaynak: AA

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde evde öldürülmüş bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde dün bulunan cesetlerin, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'ye ait olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, cesetlerin bulunduğu evi maktullerden Esedullah Rahimi 1,5 yıl önce kiraladı.

Diğer maktuller Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi ise diğer illerden Ankara'ya Rahimi'nin evine misafirliğe geldi.

Ön otopsi tutanaklarında, Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu bilgisi yer aldı.

Kanepede elleri arkadan bağlı halde ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin ise boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın yaşandığı evde, boğuşma ya da kavga yaşandığına dair bir iz bulunamadığı, maktullerin üzerinde ev kıyafetleri olduğu kayıtlara geçti.

OLAY

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, adrese giden polisler 5 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

Etiketler : ankara afgan ceset
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