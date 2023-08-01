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01 Ağustos 2023 Salı 11:45:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 11:45:00

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 9 gözaltı

Kaynak: AA

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Ankara'da güvenlik güçleri kaçakçılık yapanlara göz açtırmıyor. Geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24-30 Temmuz'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, 15 bin 50 paket kaçak sigara, 12 bin dolu makaron, 1420 litre etil alkol, 373 elektronik sigara ve 37 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

Etiketler : ankara kaçakçılık operasyon gözaltı
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